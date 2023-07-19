Лавров: пусть Запад варится в "цветущем саду", а "джунгли" действуют в своих интересах

Глава МИД РФ также сравнил западных политиков с "пикейными жилетами", образ которых был создан Ильфом и Петровым в романе "Золотой теленок" и обозначает малосведущих людей, которые с серьезным видом рассуждают о глобальной политике

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, перефразировав слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, предложил Западу и далее вариться в своем "цветущем саду", в то время как страны Глобального Юга будут действовать исходя из своих национальных интересов.

"Пусть они "варятся" в "своем соку", в своем "цветущем саду", исходя из слов Борреля, а "джунгли", как он обозначил Глобальный Юг, будут определять свои действия исходя из национальных интересов", - сказал министр в выступлении на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций, текст которого обнародовал МИД.

Лавров также сравнил западных политиков с "пикейными жилетами", образ которых был создан писателями И. Ильфом и Е. Петровым в романе "Золотой теленок" и обозначает малосведущих людей, которые с серьезным видом рассуждают о глобальной политике.

Вместе с тем министр отметил "рост самосознания, ощущение собственной идентичности, стремление ее отстаивать в странах Евразии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке". "Процесс формирования многополярного мира неостановим, - подчеркнул Лавров. - Это нужно признать. Понимаю, что Западу это сделать трудно. Но если не хочет признавать, а хочет искусственно тормозить объективный исторический процесс, то цена, которую человечество заплатит за справедливость, будет выше, в том числе и для Запада".

По словам Лаврова, Россия понимает, что сейчас "речь идет о борьбе миров и о попытке западного мира, который "подмял" под себя Вашингтон и сделал его "послушной командой", не терпящей альтернативных точек зрения, заставить весь остальной мир согласиться с тем, что гегемония Запада, длившаяся долгие пятьсот лет, должна сохраниться навсегда". "На недавнем саммите НАТО в Вильнюсе было все в очередной раз декларировано, кто и с кем имеет право развивать отношения, - продолжил министр. - Наряду с подтверждением сказанного на прошлогоднем саммите НАТО в Мадриде о глобальной ответственности организации, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на этот раз в Вильнюсе было записано, что углубляющееся партнерство между Россией и Китаем и их взаимодополняющие попытки подорвать "миропорядок, основанный на правилах", противоречат ценностям и интересам альянса".

"Сегодня идет и отмена того, что Западу невыгодно, и подмена универсальных институтов и принципов западными структурами, которые "изобретаются" достаточно регулярно на основе послушания", - заключил Лавров.