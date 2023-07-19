Путин рассказал о потерях России от зерновой сделки и назвал условия возвращения в нее

Россия готова незамедлительно вернуться в зерновую сделку в случае выполнения всех ранее оговоренных условий ее участия в соглашении и восстановления ее "изначальной гуманитарной сути". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, западные страны полностью извратили сущность сделки, и в результате европейские компании на ней наживались, а для российских договоренности обернулись убытками. ТАСС собрал основные заявления Путина о соглашении.

Болтовня вместо выполнения обязательств

Раз за разом продлевая зерновую сделку, Россия проявляла "чудеса выдержки и терпения, толерантности", но никаких обязательств перед ней никто выполнять не собирался.

Россия столкнулась с "наглостью и бесцеремонностью", "посулами и пустой болтовней" со стороны Запада. Он сделал все, чтобы разрушить договоренность, "пустить ее под откос", а сейчас западные страны "на голубом глазу практически лгут всему миру", "говорят о том, что якобы Россия виновата в срыве этой сделки".

Сотрудники ООН "искренне стремились к выполнению всех данных Западом обещаний, но так и не смогли ничего добиться".

Кроме того, Запад "полностью выхолостил и извратил" изначальную гуманитарную суть сделки, использовал ее для "политического шантажа" и "обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины". В рамках сделки из этой страны вывезли 32,8 млн тонн грузов, из которых на долю беднейших государств пришлось менее 3%.

Потери России

Для российских производителей продовольствия и удобрений сделка обернулась "прямыми потерями и убытками": "Из-за дисконта в 30-40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили $1,2 млрд".

"Кроме того, рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других транзакций привел к падению рентабельности поставок в два раза".

Обязательства по выводу из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений не выполнены, более того, препятствия чинят даже безвозмездной передаче беднейшим странам российских удобрений, заблокированных в европейских портах. Из 262 тыс. тонн удалось отправить только 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. тонн в Кению.

Россия в состоянии заместить на мировом рынке зерновые с Украины "как на коммерческой, так и на безвозмездной основе". Именно Москва вносит "колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность", а утверждения, будто "только украинское зерно кормит голодающих по всему миру, - спекуляция и ложь".

Возвращение возможно

Россия выступила против продления сделки, потому что ее "продолжение <...> в том виде, в котором она существовала", потеряло всякий смысл. Однако Москва "не против зерновой сделки как таковой" и "рассмотрит возможность вернуться в нее", но только при выполнении всех ранее согласованных условий своего участия.

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