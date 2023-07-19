Путин рассказал о потерях России от зерновой сделки и назвал условия возвращения в нее

Россия готова незамедлительно вернуться в зерновую сделку в случае выполнения всех ранее оговоренных условий ее участия в соглашении и восстановления ее "изначальной гуманитарной сути". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
По его словам, западные страны полностью извратили сущность сделки, и в результате европейские компании на ней наживались, а для российских договоренности обернулись убытками. ТАСС собрал основные заявления Путина о соглашении.
Болтовня вместо выполнения обязательств
- Раз за разом продлевая зерновую сделку, Россия проявляла "чудеса выдержки и терпения, толерантности", но никаких обязательств перед ней никто выполнять не собирался.
- Россия столкнулась с "наглостью и бесцеремонностью", "посулами и пустой болтовней" со стороны Запада. Он сделал все, чтобы разрушить договоренность, "пустить ее под откос", а сейчас западные страны "на голубом глазу практически лгут всему миру", "говорят о том, что якобы Россия виновата в срыве этой сделки".
- Сотрудники ООН "искренне стремились к выполнению всех данных Западом обещаний, но так и не смогли ничего добиться".
- Кроме того, Запад "полностью выхолостил и извратил" изначальную гуманитарную суть сделки, использовал ее для "политического шантажа" и "обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины". В рамках сделки из этой страны вывезли 32,8 млн тонн грузов, из которых на долю беднейших государств пришлось менее 3%.
Потери России
- Для российских производителей продовольствия и удобрений сделка обернулась "прямыми потерями и убытками": "Из-за дисконта в 30-40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили $1,2 млрд".
- "Кроме того, рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других транзакций привел к падению рентабельности поставок в два раза".
- Обязательства по выводу из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений не выполнены, более того, препятствия чинят даже безвозмездной передаче беднейшим странам российских удобрений, заблокированных в европейских портах. Из 262 тыс. тонн удалось отправить только 20 тыс. тонн в Малави и 34 тыс. тонн в Кению.
- Россия в состоянии заместить на мировом рынке зерновые с Украины "как на коммерческой, так и на безвозмездной основе". Именно Москва вносит "колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность", а утверждения, будто "только украинское зерно кормит голодающих по всему миру, - спекуляция и ложь".
Возвращение возможно
Россия выступила против продления сделки, потому что ее "продолжение <...> в том виде, в котором она существовала", потеряло всякий смысл. Однако Москва "не против зерновой сделки как таковой" и "рассмотрит возможность вернуться в нее", но только при выполнении всех ранее согласованных условий своего участия.
В их числе:
- вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений;
- снятие всех препятствий для российских банков, обслуживающих поставки продовольствия на мировой рынок, включая подключение их к SWIFT;
- возобновление поставок в РФ комплектующих и запчастей для сельхозтехники и производства удобрений;
- решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российского экспорта продовольствия;
- восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса, который "был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима";
- разблокировка российских активов, связанных с сельским хозяйством;
- восстановление изначальной гуманитарной сути зерновой сделки.