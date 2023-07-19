ССАГПЗ и страны Центральной Азии будут развивать региональные транспортные коридоры

Участники саммита также договорились укреплять сотрудничество в области зеленой энергетики, цифровой экономики и инноваций

ДУБАЙ, 19 июля. /ТАСС/. Страны Персидского Залива и Центральной Азии намерены развивать транспортные коридоры, связывающие два региона. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и стран Центральной Азии.

"Лидеры подчеркнули важность развития транспортных коридоров между двумя регионами, создания прочных коммерческих логистических сетей, а также разработки эффективных систем, способствующих обмену товарами", - указано в документе, распространенном секретариатом ССАГПЗ.

Кроме того, участники саммита договорились укреплять сотрудничество в области зеленой энергетики, цифровой экономики и инноваций, в связи с чем подчеркнули необходимость привлечения инвестиций для реализации соответствующих проектов.

Первый саммит ССАГПЗ и стран Центральной Азии проходит в среду в саудовском городе Джидда. В мероприятии принимают участие президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.