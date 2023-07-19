Страны Персидского залива и Центральной Азии договорились укреплять экономические связи

Лидеры государств отметили необходимость создания привлекательного климата для ведения бизнеса и притока инвестиций

ДУБАЙ, 19 июля. /ТАСС/. Страны Персидского залива и Центральной Азии договорились укреплять сотрудничество в сфере экономики и инвестиций. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и стран Центральной Азии в Джидде.

"Лидеры подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению торгово-экономического сотрудничества и поощрению инвестиций за счет развития отношений между финансовыми институтами и деловыми кругами", - указано в документе, распространенном секретариатом ССАГПЗ. В этом контексте участники саммита отметили необходимость создания привлекательного климата для ведения бизнеса, который способствовал бы притоку инвестиций в крупные промышленные и инфраструктурные проекты.

Первый саммит ССАГПЗ и стран Центральной Азии завершил свою работу в саудовском городе Джидда.