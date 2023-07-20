Госдума обсудит соглашение с Узбекистаном о таможнях

Депутаты также планируют рассмотреть законопроект о трудовом воспитании

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании планирует рассмотреть проекты о ратификации соглашения с Узбекистаном о таможенных службах, протокола о продлении переходного периода регистрации медизделий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также законопроект о трудовом воспитании.

Законопроект о ратификации соглашения между правительствами России и Узбекистана об открытии представительств таможенных служб двух стран был внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму 8 июля.

В соответствии с соглашением, представительство таможенной службы осуществляет следующие функции: представляет интересы таможенной службы своего государства по вопросам таможенного регулирования, оказывает содействие развитию таможенного сотрудничества между государствами, участвует в мероприятиях по реализации международных договоров государств в области таможенного дела.

Протокол о внесении изменений в соглашение о единых правилах обращения медизделий в рамках ЕАЭС, который продлевает возможность подачи заявлений о регистрации медизделий по нормам стран - членов союза до 31 декабря 2025 года, был внесен правительством РФ на ратификацию в Госдуму 6 июля. Документ размещен в думской электронной базе в четверг. Положения протокола направлены на сохранение национальных систем регистрации медизделий в целях исключения угрозы возникновения дефицита медицинских изделий.

Протокол был подписан государствами - членами ЕАЭС 13 февраля 2023 года и дополняет соглашение о единых принципах и правилах обращения медизделий в рамках ЕАЭС. Соглашение устанавливает, что медизделия, выпускаемые в обращение в рамках союза, подлежат регистрации в едином порядке. Кроме того, медизделия, зарегистрированные по нормам национального законодательства, могут выпускаться в обращение только на территории этого государства до окончания срока действия документов, подтверждающих факт его регистрации.

Трудовое воспитание

Законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду был внесен на рассмотрение палаты депутатами Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой в мае 2023 года и принят в первом чтении в июне. Под обязательным участием учеников в общественно полезном труде может подразумеваться высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее.

Согласно поправкам ко второму чтению документа, в закон об образовании также вносится изменение, по которому школьная дисциплина "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) будет переименована в "Основы безопасности и защиты Родины". Еще одна поправка предусматривает, что выпускники 11-х классов, закончившие школу с двумя оценками "хорошо" и остальными "отлично" в аттестате, будут получать медаль "За особые успехи в учении" II степени, то есть серебряную медаль.

Налоговая политика

Госдума также рассмотрит во втором чтении правительственный законопроект о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. Принятый в первом чтении законопроект касался норм по налогообложению для работающих из-за границы. Как пояснял ранее статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, при подготовке документа был решен вопрос с налогообложением сотрудников, работающих удаленно, и которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ (договоры гражданско-правового характера).

Вне зависимости от их статуса - российский налоговый резидент, нерезидент - их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13-15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. По словам Сазанова, уточнение видов доходов сотрудников, работающих удаленно, и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов.

Также законопроект внедряет в налоговые правоотношения электронную банковскую гарантию при возмещении НДС и акцизов. Ко второму чтению документ был дополнен некоторыми поправками, касающиеся, к примеру, освобождения от НДС туроператоров в сфере в сфере внутреннего и въездного туризма, возможности перевода участков углеводородов с запасами вязкой и сверхвязкой нефти на налог на дополнительный доход с 2024 года, снижения дисконта российской нефти Urals к бенчмарку Brent с $25 до $20 за баррель с 1 сентября, а также корректировки топливного демпфера с 1 сентября до конца 2026 года. Также среди поправок - индексация акцизов на 5% на алкогольную и табачную продукцию, бензин и другие подакцизные товары.