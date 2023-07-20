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обновлено 20 июля, 00:09

Антонов: у США не хватает смелости признать, что планы нанести РФ поражение терпят фиаско

Александр Щербак/ ТАСС
Посол России в США Анатолий Антонов
© Александр Щербак/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. У Вашингтона не хватает смелости признать, что планы нанести России поражение на поле боя терпят фиаско, а американская военная помощь лишь продлевает агонию киевского режима. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя выделение Вашингтоном очередного пакета военной помощи Киеву.

"У американских властей не хватает смелости признать: планы нанести России поражение на поле боя терпят фиаско. Украинские неонацисты сломали зубы о рубежи российской армии. В приступе бессильной злобы Вашингтон направляет марионеткам новые ракеты и боеприпасы. Таким образом рассчитывает причинить нам ущерб", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном в телеграм-канале посольства России в Вашингтоне.

Дипломат убежден, что "американская помощь лишь продлит агонию режима [президента Украины Владимира] Зеленского" и приведет к новым жертвам, в том числе среди мирного населения. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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