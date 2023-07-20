Главу Якутии зарегистрировали в качестве кандидата на предстоящих выборах

Ему вручили удостоверение установленного образца

ТАСС, 20 июля. Центризбирком Якутии зарегистрировал главу республики Айсена Николаева в качестве кандидата на пост руководителя региона на предстоящих выборах.

"Сегодня первым регистрацию прошел Николаев Айсен Сергеевич, выдвинутый якутским региональным отделением партии "Единая Россия". Зарегистрированному кандидату председатель Центризбиркома Якутии Евгений Федоров вручил удостоверение установленного образца", - говорится в сообщении телеграм-канала Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

В пресс-службе комиссии уточнили, что в пакете документов от Николаева представлено 269 листов поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов и избранных глав муниципальных образований.

Николаев в мае 2018 года был назначен врио главы Якутии. В сентябре того же года был избран главой региона на прямых досрочных выборах, на которых получил 71,4% голосов избирателей.

В Якутии в этом году пройдут выборы главы республики, народных депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) и депутатов Якутской городской думы. Также пройдут выборы глав девяти районов республики и депутатов представительных органов муниципальных образований.

Выборы главы Якутии и депутатов в парламент республики пройдут в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Кандидатами на пост главы региона выдвинуты также Гаврил Парахин от ЛДПР, Владимир Тимофеев от Партии пенсионеров, Игорь Борисов от партии "Коммунисты России", Александр Вакарь от партии "Зеленые", Юрий Пшенников от "Гражданской платформы", Олег Маклашов от партии "Родина". КПРФ выдвинула первого секретаря Якутского рескома партии Виктора Губарева. По данным ЦИК Якутии, все они сдали документы для выдвижения.