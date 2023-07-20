МИД РФ сообщил, что стоимость электронной визы для иностранцев не превысит $52

Для детей в возрасте до шести лет стоимость визы с учетом лишь транзакционных издержек платежной системы обойдется в сумму, не превышающую $2, уточнил директор консульского департамента ведомства Алексей Климов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Общая стоимость оформления электронной визы для иностранных граждан с учетом всех сборов и издержек не превысит $52. Об этом сообщил в четверг директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"За оформление визы иностранцу надо будет внести через специализированный сайт с помощью банковской карты плату. Общая сумма с учетом консульского сбора, банковской комиссии, транзакционных издержек платежной системы, а также сбора за предварительную проверку документов, как ожидается (с учетом колебаний валютных курсов), не будет превышать $52", - сказал он в интервью Telegram-каналу консульского департамента.

Как отметил Климов, для детей в возрасте до шести лет стоимость визы с учетом лишь транзакционных издержек платежной системы обойдется в сумму, не превышающую $2.

"Сохраняемая возможность для граждан стран - членов ЕС оформлять электронные визы, а также ее низкая стоимость (по сравнению с визовым сбором в €80, который теперь взимается с россиян за оформление шенгенской визы) являются нашим асимметричным ответом на явно недружественные шаги ЕС по ужесточению визовой политики к нашим согражданам, выражающиеся в затягивании сроков рассмотрения визовых заявок, резком росте как количества отказов в оформлении виз, так и сокращении их кратности. Выдача многократных шенгенских виз россиянам, к сожалению, стала уже скорее исключением", - добавил директор департамента.

В среду на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством вице-премьер Татьяна Голикова попросила главу государства поддержать предложение о запуске в стране с 1 августа электронных виз. Путин поддержал эту идею. Как отметила Голикова, электронную визу смогут оформлять граждане 52 стран, но в этот список она также предложила включить еще три страны: Вьетнам, Камбоджу и Мьянму.

В 2020 году в РФ был принят закон, в соответствии с которым с 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран. Однако вступление закона в силу было приостановлено из-за пандемии. Осенью прошлого года Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подумать над возобновлением действия электронной визы для жителей стран, не включенных в перечень недружественных.