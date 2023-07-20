Кандидат от ЛДПР подал документы для регистрации на выборы главы Новосибирской области

Евгений Лебедев представил необходимые документы для регистрации, в том числе листы поддержки

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Вице-спикер горсовета Новосибирска член ЛДПР Евгений Лебедев подал документы на регистрацию для участия в выборах губернатора Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

"Сегодня в Новосибирский облизбирком кандидат Евгений Лебедев (ЛДПР) представил необходимые документы для регистрации, в том числе листы поддержки", - сообщили в облизбиркоме.

Лебедев окончил РАНХиГС. Является депутатом горсовета Новосибирска, в сентябре 2021 года назначен вице-спикером. В 2019 году Лебедев избирался на пост мэра Новосибирска, уступив действующему градоначальнику Анатолию Локтю с 9,35% набранных голосов.

Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области будет трехдневным, оно назначено на 8, 9 и 10 сентября. В избирком подали документы бывший заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин ("Коммунисты России"), депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат заксобрания региона Роман Яковлев (КПРФ), бизнесмен и владелец ТРЦ Владислав Плотников (СЗРП) и действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников (ЕР).

Андрей Травников занял свой пост в 2018 году.