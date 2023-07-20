Комитет Думы одобрил ко II чтению санкции за недостаточную антитеррористическую защиту

Речь идет о случаях, когда нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов было совершено лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние дважды в течение 180 дней

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий.

Законопроект внесен на рассмотрение палаты 14 марта главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и председателем думского комитета по информполитике Александром Хинштейном. В первом чтении документ принят 23 мая. В изначальной версии предлагалось дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей 217.3, по которой за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от 1 млн рублей), наказание составит до трех лет лишения свободы. Если такое нарушение привело к смерти человека, срок лишения свободы увеличится до пяти лет, в случае смерти двух и более лиц - до семи лет.

Одобренными поправками ко второму чтению уточняется, что речь идет о случаях, когда нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) совершено лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние, совершенное два раза и более в течение 180 дней.