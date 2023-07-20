Балицкий сообщил о стабилизации ситуации на Запорожье

По словам врио губернатора Запорожской области, ВСУ не предпринимают активных действий

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимают активных действий на запорожском направлении, обстановка стабилизировалась. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"На пологовско-ореховском и времевском направлениях обстановка стабилизировалась, противник не предпринимает активных действий. Однако наше командование понимает, что это затишье, всего лишь попытка противника восстановить силы после значительных потерь техники и живой силы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По словам врио губернатора, "еще одним свидетельством их [ВСУ] агонии и злобы" стал вчерашний обстрел артиллерийскими орудиями Васильевки - украинские войска били прицельно по гражданской инфраструктуре.

"Разрушен дом культуры, повреждения получили жилые дома, дороги, перебита газовая труба, ударной волной повреждено остекление квартир многоквартирного дома. Пострадала одна женщина 1954 года рождения, ей оказана медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - добавил Балицкий.