Вершинин 21 июля проведет брифинг по остановке участия России в зерновой сделке

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова сообщила, что будет организован перевод брифинга и на английский язык

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в пятницу, 21 июля, проведет брифинг по остановке участия России в черноморской инициативе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"21 июля, то есть завтра, в МИД состоится брифинг заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина по стамбульским договоренностям, которые были заключены 22 июля 2022 года. Мы примерно ориентируемся на начало брифинга в 15:30 (московское время - прим. ТАСС). Будет предоставлена возможность всем желающим посмотреть его онлайн - в аккаунтах МИД в социальных сетях, на сайте министерства", - отметила дипломат.

Официальный представитель российского дипведомства добавила, что будет организован перевод брифинга и на английский язык.