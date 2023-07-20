20 июля, 07:48,
обновлено 20 июля, 08:03

Вершинин 21 июля проведет брифинг по остановке участия России в зерновой сделке

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова сообщила, что будет организован перевод брифинга и на английский язык

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в пятницу, 21 июля, проведет брифинг по остановке участия России в черноморской инициативе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"21 июля, то есть завтра, в МИД состоится брифинг заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина по стамбульским договоренностям, которые были заключены 22 июля 2022 года. Мы примерно ориентируемся на начало брифинга в 15:30 (московское время - прим. ТАСС). Будет предоставлена возможность всем желающим посмотреть его онлайн - в аккаунтах МИД в социальных сетях, на сайте министерства", - отметила дипломат.

Официальный представитель российского дипведомства добавила, что будет организован перевод брифинга и на английский язык. 

Теги:
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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