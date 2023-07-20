Захарова: желающие посеять рознь между РФ и Латинской Америкой не смогут этого сделать

Официальный представитель МИД России отметила, что отношения между странами будут только укрепляться

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Надеющиеся посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки не смогли и не смогут этого сделать, отношения между странами будут только укрепляться. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедший в Брюсселе саммит ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК).

"Что касается России и латиноамериканских связей, то тем, кто наделся посеять между нами рознь, это не удалось и не удастся, - сказала она. - У нас добрые традиции взаимной симпатии, готовности к равноправному взаимодействию и взаимовыгодному диалогу на основе общепризнанных норм международного права, в первую очередь, взаимного уважения, учета интересов друг друга и понимания современных мировых реальностей, и все это будет только укрепляться".

Захарова констатировала, что страны СЕЛАК столкнулись с неприкрытым диктатом со стороны ЕС, с нечистоплотной игрой на естественном стремлении всех латиноамериканцев к укреплению организации, выработке ими скоординированных ответов на широкий спектр вызовов, которые стоят перед регионом. "Члены Европейского Союза открыто пытались рассорить Россию с Латинской Америкой, с которой нас связывают многие десятилетия традиции дружбы, культурной близости и взаимовыгодного сотрудничества", - добавила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что в случае, если посвященные Украине тезисы были бы инкорпорированы в документы по итогам саммита, ничего бы не изменилось ни на поле боя, ни в отношении незаконных санкций, ни в улучшении продовольственной безопасности. Дипломат отметила, что Запад использует саммит ЕС - СЕЛАК "для того, чтобы обсуждать не пути выхода из украинского кризиса, а для того, чтобы навязывать западную точку зрения и заставлять их, латиноамериканцев, под ней подписываться". "Цель только одна - рассорить, создать трудности в общении России и Латинской Америки, дополнительно показать свой диктат, свои возможности в применении силовых методов. Они действительно этим гордятся на Западе", - указала она.

Саммит ЕС - СЕЛАК прошел в Брюсселе 17-18 июля. По сообщениям дипломатических источников и европейских СМИ, лидеры ЕС намеревались пригласить на него президента Украины Владимира Зеленского и изначально подготовили проект итогового заявления, значительная часть которого была посвящена Украине. Однако латиноамериканские участники потребовали отменить визит Зеленского и исключить связанные с Украиной параграфы из итогового текста. Отмену визита Зеленского в минувшие выходные подтвердил глава Евросовета Шарль Мишель.