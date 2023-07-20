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Военная операция на Украине

В МИД РФ заявили, что США и Британия играют роль катализатора украинского кризиса

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что они продолжают эскалацию

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вашингтон и Лондон выступают в роли катализатора украинского кризиса и продолжают его эскалацию, не обращая внимания на гибель мирного населения и огромные потери ВСУ. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Англосаксы играют роль катализатора украинского кризиса, они способствуют эскалации этого кризиса. Их не могут остановить гибель мирного населения, огромные потери ВСУ, - подчеркнула дипломат. - Американским, британским генералам легко же сейчас воевать, они приносят в жертву чужой народ. Судьба Украины в целом им глубоко безразлична, на уме одно - стратегическое, как они говорят, поражение России".

Захарова отметила, что Запад не устраивает текущая ситуация на поле боя, он требует от киевского режима оправдать вложенные в него средства и "любой ценой продолжать самоубийственное контрнаступление". По ее словам, американские и британские власти относятся к жителям Украины как "к расходному материалу", требуя от Киева более решительных военных действий против РФ. "В Лондоне воспринимают граждан этой страны как лабораторных подопытных то ли мышей, то ли кроликов", - добавила официальный представитель МИД РФ. В частности, так она прокомментировала высказывания министра обороны Бена Уоллеса о том, что Украина стала боевой лабораторией XXI века. 

Теги:
УкраинаСШАВеликобританияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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