Памфилова считает, что применение ИИ в избирательной системе послужит во благо избирателей

Председатель ЦИК РФ отметила, что к применению искусственного интеллекта нужно "подходить с умом"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК РФ) "никуда не денется" от необходимости внедрения технологий искусственного интеллекта в избирательную систему, эти нововведения послужат во благо избирателей. Такое мнение в четверг на заседании Центризбиркома РФ высказала председатель комиссии Элла Памфилова.

"У меня есть хороший материал по развитию применения искусственного интеллекта в избирательной системе. Мы никуда от этого не денемся, если мы будем этого чураться, значит мы останемся на обочине политических процессов", - заявила Памфилова.

При этом председатель ЦИК РФ отметила, что к применению ИИ нужно "подходить с умом". "Нужно оценивать все факторы безопасности, двигаться вперед. Все это будет во благо избирателя", - заключила она.