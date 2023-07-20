Создание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве обсудят 24 июля

Также рассмотрят вопросы внесения изменений в составы комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы и Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вопрос создания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве обсудят 24 июля. Об этом сообщил ТАСС в четверг собеседник, знакомый с ходом организации выборов в столице.

"24 июля в 12:00 состоится заседание Общественной палаты города Москвы. Основной вопрос повестки заседания - создание Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве в 2023 году", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы внесения изменений в составы комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы и Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации.

Ранее он сообщил ТАСС, что штаб общественных наблюдателей, в том числе центр видеонаблюдения, разместится в деловом квартале "Красная роза" на улице Тимура Фрунзе.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в предыдущем составе завершил свою работу в сентябре 2022 года, тогда его возглавлял Вадим Ковалев. Первое заседание штаба в предыдущем составе состоялось 25 июля. Прежде председателем штаба на протяжении восьми лет был ныне экс-главный редактор закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (признан в России СМИ-иноагентом).

О выборах

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на Единый день голосования, 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.