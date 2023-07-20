20 июля, 08:49,
обновлено 20 июля, 09:37
Военная операция на Украине

Захарова: создание Евросоюзом нового фонда помощи Украине стало бы безрассудным решением

Официальный представитель МИД РФ назвала это инвестицией в затягивание конфликта

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Решение Европейского союза (ЕС) создать целевой фонд для поддержки снабжения украинских вооруженных сил было бы безрассудным, это инвестиция в затягивание конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.

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"Мы из сообщений СМИ знаем о том, что такое обсуждение внутри ЕС ведется. Как передавали сегодня, предстоит заседание Европейского союза на уровне министров иностранных дел, видимо, они опять к этой теме вернутся. Если такое решение, мы квалифицируем его как безрассудное, будет принято, то оно будет означать дальнейшее массированное инвестирование в затягивание боевых действий на Украине", - сказала она.

По словам дипломата, равно так же "они не анализируют, что будет происходить с тем оружием, которое уже сейчас массово попадает на черный рынок нелегальных вооружений". "Многие из поставок даже не доходят до киевского режима, и тем более до полей сражения, а просто оседают в руках перекупщиков и становятся нелегальным товаром", - добавила Захарова.

Как отмечает европейское издание Politico, Евросоюз предложит создать новый фонд на следующие четыре года в размере €20 млрд. Этот план помощи должен дополнить предложенный Еврокомиссией пакет бюджетной помощи в €50 млрд, рассчитанный также на четыре года, для наполнения которого Еврокомиссия уже призвала страны ЕС внести в бюджет сообщества дополнительные взносы. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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