Захарова заявила, что система защиты прав детей в США нуждается в международном контроле

Она неэффективна и порочна, считает официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Американская система в сфере защиты прав детей неэффективна и нуждается в международном контроле. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы убеждены, что выстроенная в США система в сфере защиты прав детей неэффективна, порочна и нуждается не только в реформировании, но и в международном контроле", - сказала дипломат.

12 июля МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США. В документе указывается, что озабоченность Вашингтона детьми в зоне проведения российской специальной военной операции показная и продиктована тем, что США рассматривали Украину в качестве одного из основных источников для международного усыновления детей. Процесс международного усыновления в США, как подчеркнули в дипведомстве, является непрозрачным, коррумпированным, подверженным политической неоколониальной конъюнктуре.

В 2012 году в России был принят закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", известный как "Закон Димы Яковлева", который запретил усыновлять российских детей гражданам ряда западных стран, включая США.