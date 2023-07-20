Тюменский губернатор подал документы для регистрации на выборы и список кандидатов в СФ

Александр Моор также представил список кандидатов для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации

ТЮМЕНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор подал документы для регистрации на участие в выборах главы региона, а также представил список кандидатов в Совет Федерации. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил председатель регионального избиркома Игорь Халин.

"Первый кандидат на должность губернатора Тюменской области представил пакет документов для регистрации. Моор Александр Викторович, выдвинутый политической партией "Единая Россия", лично представил документы для регистрации, в том числе 215 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований, расположенных на территории Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ", - написал Халин.

По его данным, Моор также представил список кандидатов для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, в него вошли: депутат Тюменской областной думы, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Сергей Медведев, действующий сенатор, член комитета по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов и депутат Тюменской облдумы, председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению Владимир Ульянов.

Ранее документы на участие в выборах главы региона в избирком Тюменской области подали выдвиженец от КПРФ Иван Левченко, Владимир Пискайкин - от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Денис Садовников - от ЛДПР.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Они проводятся по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (ХМАО, ЯНАО), следует из избирательного кодекса региона. С 2011 года Моор занимал пост мэра Тюмени. Президент России Владимир Путин 29 мая 2018 года назначил Александра Моора врио губернатора Тюменской области.