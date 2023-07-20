"Новые люди" подали документы для регистрации кандидатов на выборы в Ивановскую облдуму

ТАСС, 20 июля. Ивановское региональное отделение политической партии "Новые люди" подало документы на регистрацию областного списка кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу на выборах депутатов облдумы. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.
"Представители регионального отделения в Ивановской области политической партии "Новые люди" подали документы для регистрации областного списка кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу на выборах депутатов Ивановской областной думы VIII созыва", - сказали в пресс-службе.
Ранее в облизбиркоме сообщили, что партия "Новые люди" выдвинула 61 кандидата по единому избирательному округу и 9 - по одномандатным избирательным округам.
Голосование на выборах депутатов облдумы будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жителям региона также предстоит выбрать губернатора. На выборах регионального парламента, согласно принятым изменениям в законы Ивановской области о выборах, референдумах и избирательных комиссиях, исключена общеобластная часть списка, при этом формируются списки кандидатов по территориальным группам.
Новый созыв облдумы будет состоять из 30 депутатов, 20 из которых избираются по одномандатным округам, а 10 - по единому избирательному округу.