20 июля, 10:31
Нагорно-карабахский конфликт

Захарова отметила высокую вероятность встречи глав МИД РФ, Армении и Азербайджана в Москве

По словам официального представителя российского дипведомства, от экспертов ожидается конкретная фактура по датам

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вероятность организации в Москве встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана по урегулированию армяно-азербайджанских отношений очень высока. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Мне кажется, что шансы очень хорошие, и как только мы получим от экспертов, которые сейчас занимаются проработкой такой встречи, конкретную фактуру по датам, - обязательно поделимся с вами", - сказала дипломат журналистам.

Ранее в дипведомстве РФ заявили, что Россия готова в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана для обсуждения темы мирного договора между Баку и Ереваном с последующим выходом на трехсторонний саммит. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаНагорно-карабахский конфликт
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