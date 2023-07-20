В Кремле заявили, что идеологическая война идет "в смартфоне каждого"

По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, это "война за умы молодежи"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Идеологическая война за умы подрастающего поколения, которую в том числе ведет Россия, идет "в смартфоне каждого из нас", заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на первом форуме ветеранов боевых действий СВО.

"Сегодня стало принято говорить, что мы ведем как минимум три войны. Это война на передовой, на линии фронта, непосредственно горячая фаза. Это война экономическая, которой противостоит правительство, все органы власти, для того чтобы наша страна в рамках санкционного давления устояла, чтобы уровень жизни в стране оставался на высоком уровне", - сказал Новиков.

"И третья война - война идеологическая, которая проходит буквально в смартфоне каждого из нас, война за умы молодежи", - добавил он.

Новиков уточнил, что форум ветеранов СВО проводится, чтобы в том числе обеспечить победу в войне за умы подрастающего поколения и за будущее страны.