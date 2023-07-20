Песков анонсировал поездку Путина в один из регионов

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Кремль по понятным причинам заранее не анонсирует место

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. У президента РФ Владимира Путина сегодня запланирована поездка в один из регионов России, но Кремль по понятным причинам заранее не анонсирует место.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента запланирована региональная поездка. Сейчас по понятным причинам мы не анонсируем региональные поездки, не рассказываем наперед о местах посещения. Будем сегодня это делать в течение дня", - сказал он.