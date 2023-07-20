20 июля, 09:50,
обновлено 20 июля, 09:52

Песков анонсировал поездку Путина в один из регионов

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Кремль по понятным причинам заранее не анонсирует место

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. У президента РФ Владимира Путина сегодня запланирована поездка в один из регионов России, но Кремль по понятным причинам заранее не анонсирует место.

Читайте также
Поездка Путина в регион, иностранные военкоры и "мужики во власти". Темы брифинга Пескова

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента запланирована региональная поездка. Сейчас по понятным причинам мы не анонсируем региональные поездки, не рассказываем наперед о местах посещения. Будем сегодня это делать в течение дня", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация