Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита Россия - Африка

Мероприятие состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин побеседует с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой и представителями других государств на предстоящем саммите Россия - Африка, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, мы ждем в Санкт-Петербурге господина Рамапосу. И, конечно, как и с другими участниками, с ним будут контакты на полях этого саммита", - сказал он, говоря о повестке саммита Россия - Африка.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".