20 июля, 09:50,
обновлено 20 июля, 10:02
Саммит Россия – Африка

Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита Россия - Африка

Мероприятие состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин побеседует с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой и представителями других государств на предстоящем саммите Россия - Африка, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Да, мы ждем в Санкт-Петербурге господина Рамапосу. И, конечно, как и с другими участниками, с ним будут контакты на полях этого саммита", - сказал он, говоря о повестке саммита Россия - Африка.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЮАРРоссияРамапоса, СирилСаммит Россия – Африка
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