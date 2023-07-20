Путин сможет по видеосвязи поучаствовать в дискуссиях на саммите БРИКС

Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "речь идет о полноценном участии" российского лидера в мероприятии

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС, в котором он примет участие по видеосвязи, сможет в том числе обменяться мнениями с коллегами, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Речь идет о полноценном участии. Это будет и выступление президента, и - при необходимости - участие в обмене мнениями", - сказал он в ответ на просьбу уточнить формат участия Путина.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Очно Россию на мероприятии будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.