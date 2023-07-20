В Кремле готовы рассмотреть запросы от иностранных журналистов на получение гражданства РФ

Военкор из Франции Кристель Нэан ранее сообщила, что множество западных журналистов, освещающих события в Донбассе, хотели бы стать гражданами России

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Кремль готов рассмотреть запросы от иностранных журналистов на получение гражданства России, если они поступят. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне, в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", военный корреспондент из Франции Кристель Нэан сообщила, что множество западных журналистов, освещающих события в Донбассе, хотели бы получить гражданство РФ.

"Безусловно, и президент сказал, что он будет готов помогать и Кристель [Нэан], и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России и которые очень долго, еще, собственно, с самого начала войны в 2014 году, рассказывали правду о том, что там происходит", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле рассмотреть возможность выдать журналистам гражданство.

По словам Пескова, помощь главы государства коснется и тех, кто захочет подавать на российское гражданство. "И для тех, кто хочет там [в новых регионах], главное, продолжать свою профессиональную деятельность", - добавил пресс-секретарь президента.

Он сообщил, что в Кремле давно знают Нэан и "у нее есть планы по налаживанию более системной работы". "И в данном случае президент, как раз, пообещал ей помочь", - сказал представитель Кремля.

Ранее Нэан выступила с предложением объединить в одну команду журналистов из западных стран, которые работают в России. По ее словам, почти все независимые иностранные журналисты, которые говорят правду, несмотря на риски и угрозы, сейчас работают сами по себе. Президент РФ Владимир Путин похвалил работу Нэан и пообещал поддержку ее проекту.