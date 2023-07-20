Захарова заявила о продолжении подготовки договора о стратегическом партнерстве РФ и Ирана

Стороны подтверждают свою заинтересованность в скорейшем завершении процесса согласования и подписания этого документа, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Подготовка проекта нового межгосударственного договора о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном продолжается, стороны подтверждают свою заинтересованность в подписании этого документа. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подготовка проекта нового большого межгосударственного договора продолжается. Стороны подтверждают свою заинтересованность в скорейшем завершении процесса согласования и подписания этого документа", - указала дипломат, отвечая на вопрос о возможных затруднениях при разработке этого договора из-за выраженного протеста иранской стороны послу РФ в связи с совместным заявлением по итогам министерского заседания стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Захарова напомнила, что итоги состоявшегося 10 июля в Москве шестого заседания Стратегического диалога РФ - ССАГПЗ обсуждались в ходе телефонного разговора министров иностранных дел России и Ирана 18 июля. "Было отмечено, и это было зафиксировано в соответствующем сообщении для СМИ, - главы внешнеполитических ведомств двух стран подтвердили приверженность закрепленных в Уставе ООН основополагающих принципов международного права во всей полноте и взаимосвязи, - пояснила дипломат. - В том числе, уважение суверенитета и территориальной целостности".

12 июля иранское агентство Tasnim сообщило, что МИД исламской республики выразил протест послу России в Тегеране Алексею Дедову в связи c тем, что в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств РФ и стран ССАГПЗ говорилось о принадлежности трех островов в Персидском заливе. Согласно утверждению агентства, представитель МИД Ирана призвал к корректировке позиции РФ по этому вопросу.

В Москве 11 июля прошел шестой раунд переговоров на уровне глав МИД в рамках стратегического диалога РФ и ССАГПЗ. По его итогам стороны приняли совместное заявление и совместный план действий на 2023-2028 годы. В заявлении секретариата организации, в частности, указывалось, что министры "подтвердили поддержку всех мирных усилий, в том числе инициативу ОАЭ и их усилия по достижению мирного решения вопроса о трех островах - Большом Томбе, Малом Томбе и Абу-Мусе - путем двусторонних переговоров или в Международном суде ООН". Эти острова расположены в стратегически важном районе Персидского залива. Их принадлежность оспаривают власти ОАЭ и Ирана.