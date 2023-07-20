Песков заявил, что агрессивность Польши требует повышенного внимания РФ и Белоруссии

По словам пресс-секретаря президента, эти действия Польши "вызывают обеспокоенность"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Агрессивность Польши является поводом повышенного внимания к обеспечению безопасности России и Белоруссии, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации, конечно, - это повод для повышенного внимания", - сказал представитель Кремля журналистам, комментируя сообщения о переброске Польшей военных бригад к восточной границе.

По словам Пескова, эти действия Польши "вызывают обеспокоенность".

Представитель Кремля сообщил, что Москва и Минск работают над концепцией безопасности Союзного государства.

В апреле президент РФ Владимир Путин анонсировал подготовку такого документа. По его словам, в концепции планируется отразить основополагающие задачи взаимодействия Москвы и Минска из-за растущей напряженности на их внешних границах и развязанной против них санкционной и информационной войны. Песков пояснял, что прежние контуры концепции безопасности уже не действуют и устарели, потому что окружающая среда изменилась до неузнаваемости и возникли новые угрозы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что принятие концепции безопасности Союзного государства будет способствовать дополнительному укреплению взаимных гарантий двух стран в этой сфере.