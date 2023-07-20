Песков объяснил заявление МО РФ по ситуации в Черном море истечением зерновой сделки

Ведомство ранее объявило, что с 00:00 мск 20 июля Россия в связи с прекращением зерновой сделки будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Заявление Минобороны РФ, что Москва будет считать следующие по Черному морю в порты Украины суда перевозчиками грузов военного назначения, связано с истечением действия зерновой сделки, а не с терактом на Крымском мосту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это заявление связано с прекращением действия сделки", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, можно ли считать заявление военного ведомства ответом на теракт на Крымском мосту.

Министерство обороны РФ в среду объявило, что с 00:00 мск 20 июля Россия в связи с прекращением зерновой сделки будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения. В Минобороны уточнили, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.