20 июля, 10:06
Атака на Крымский мост

МИД РФ не получал по дипканалам реакцию западных стран на теракт на Крымском мосту

Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что публичных реакций также не было

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Западные страны не предавали свою реакцию или соболезнования в связи с терактом Украины на Крымском мосту ни публично, ни по дипломатическим каналам.

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Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я ничего этого не видела, хотя мы интересовались. По данным наших экспертов, никаких публичных реакций, в том числе по дипломатическим каналам, не было", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Захарова также рекомендовала журналистам осведомиться на этот счет в посольствах западных государств. 

Теги:
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаАтака на Крымский мост
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