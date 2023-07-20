МИД РФ не получал по дипканалам реакцию западных стран на теракт на Крымском мосту

Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что публичных реакций также не было

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Западные страны не предавали свою реакцию или соболезнования в связи с терактом Украины на Крымском мосту ни публично, ни по дипломатическим каналам.

Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я ничего этого не видела, хотя мы интересовались. По данным наших экспертов, никаких публичных реакций, в том числе по дипломатическим каналам, не было", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Захарова также рекомендовала журналистам осведомиться на этот счет в посольствах западных государств.