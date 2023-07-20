20 июля, 10:08
Статья

Поездка Путина в регион, иностранные военкоры и "мужики во власти". Темы брифинга Пескова

Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Региональная поездка президента, помощь зарубежным военкорам и кадровый резерв для госструктур стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • У Владимира Путина запланирована региональная поездка. "По понятным причинам" заранее о таких мероприятиях не объявляется, как и о местах посещения.
  • На саммите БРИКС в ЮАР, где очно будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, "речь идет о полноценном участии" президента РФ, несмотря на удаленный формат. Планируется и выступление, и участие в обмене мнениями, если таковой произойдет.

О помощи зарубежным военкорам

  • "Президент сказал, что будет готов помогать и [запросившей помощи французскому военкору] Кристель [Нэан], и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России".
  • Москва будет оказывать поддержку тем, "кто захочет подавать на российское гражданство", и тем, кто работает на новых территориях. "Президент пообещал ей (Нэан - прим. ТАСС) помочь".

О кадровом резерве

  • "Сам по себе механизм платформы "Россия - страна возможностей" <...> как раз и является основным источником формирования кадрового резерва". Трудоустройство ее выпускников "лучшим образом это демонстрирует".
  • "Никто не забоится" выпускников РСВ и ветеранов СВО в качестве претендентов на вакансии госслужащих, "и в органах федеральной власти мужиков хватает".

О военной активности Польши

  • С российской стороны видят происходящие процессы, "работа ведется".
  • "Агрессивность Польши", ее враждебное отношение к РФ и Белоруссии - "повод для повышенного внимания".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация