Песков: чиновники будут только приветствовать в своих рядах "мужиков"-ветеранов СВО

Пресс-секретарь президента отметил, что "и в федеральных органах власти тоже мужиков хватает"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госслужащие будут только приветствовать приход в органы власти ветеранов специальной военной операции (СВО), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о том, что у участников СВО должны быть перспективы карьерного роста не только в армии, но и на гражданке.

Отвечая на вопрос журналистов, не побоятся ли чиновники прихода к ним на службу "мужиков" из числа ветеранов СВО, Песков отметил, что "и в федеральных органах власти тоже мужиков хватает, не забывайте об этом". "Поэтому никто ничего не забоится, все будут приветствовать своих", - сказал представитель Кремля.

Заявление президента РФ о перспективах на госслужбе для участников СВО было сделано в среду на заседании набсовета платформы "Россия - страна возможностей", где Путин пообщался, в частности, с добровольцем СВО Ильей Штокманом, который ранее был победителем конкурса управленцев "Лидеры России".

Как отметил Песков, сам по себе механизм платформы "Россия - страна возможностей" и ее подплатформ "как раз и является основным источником формирования кадрового резерва". По словам пресс-секретаря президента, трудоустройство многих выпускников этой платформы на муниципальной, региональной и федеральной службе лучшим образом это демонстрирует.