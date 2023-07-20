Захарова: Кишинев должен осознать, что сближение с НАТО ведет к полной потере суверенитета

По словам официального представителя МИД РФ, более 60% граждан Молдавии выступает против ее членства в альянсе

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии должны осознавать, что сближение страны с Североатлантическим альянсом влечет за собой полную потерю ее суверенитета. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хочется надеяться, что в молдавском политическом бомонде все же осознают, что сближение ее [Молдавии] с НАТО не только не добавляет безопасности, но и влечет за собой полную потерю суверенитета", - отметила дипломат.

Захарова указала, что Россия неоднократно выражала свою позицию в связи с "продолжающейся провокационной политикой расширения НАТО, в частности втягиванием в альянс Молдавии, вопреки закрепленному в ее конституции нейтралитету". "Мы фиксируем последовательное наращивание взаимодействия Кишинева с евроатлантическими структурами, которые находятся сегодня у власти прозападной силы, осуществляют (политику - прим. ТАСС) вразрез с национальными интересами и без учета мнения собственных граждан", - добавила она.

По словам официального представителя МИД РФ, более 60% граждан Молдавии выступает против ее членства в НАТО. "Очевидно, что традиционно дружественно относящийся к нашей стране молдавский народ, в отличие от своих нынешних руководителей, в полной мере осознает агрессивную сущность Североатлантического блока и понимает, что ситуация в соседней Украине была во многом спровоцирована безответственными попытками расширения альянса, - подчеркнула Захарова. - Вряд ли население Молдавии желает своей стране участи стать - под предлогом реализации различных партнерских форматов - очередным полигоном для геополитической конфронтации".