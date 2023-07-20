МИД РФ: открытие немецкого оборонного завода Rheinmetall на Украине было бы провокацией

Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что такой завод станет законной целью для Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Строительство завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall Group на Украине стало бы глобальной провокацией со стороны Киева и Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова указала, что в таком случае речь будет идти "не только о еще одном свидетельстве милитаризации Украины со стороны Запада и накачке оружием, что ведет к дальнейшей эскалации". "Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной целью для Вооруженных сил РФ", - подчеркнула она.

"И если, еще раз подчеркну, эти планы реальны, то это, конечно, провокация безусловно, к которым так любят прибегать киевский режим и его западные покровители", - заключила официальный представитель МИД РФ.

В начале июля канал CNN сообщил со ссылкой на интервью главы немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера, что крупнейший в ФРГ производитель вооружений в течение 12 недель планирует открыть на Украине завод по производству танков и другой боевой техники. По его словам, Rheinmetall будет производить на предприятии вооружения совместно с украинской государственной компанией "Укроборонпром". Паппергер также указал, что компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и другой бронетехники, произведенной на новом заводе.

В марте сообщалось, что Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther (Panther KF51) в год. Как заявил Паппергер в опубликованном 10 июня интервью, производство танков Panther на заводе на Украине может начаться "через 15-20 месяцев".