Госдума определила порядок применения УК и УПК в новых регионах

Согласно соответствующему законопроекту, не будет признаваться преступным и наказуемым деяние, совершенное на территории нового субъекта до 30 сентября 2022 года, если оно было направлено на защиту интересов России или этих регионов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об определении порядка применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Документ внесли 30 ноября 2022 года главы комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также первый зампред думского комитета по госстроительству Ирина Панькина. Первое чтение состоялось 13 декабря 2022 года.

Положения закона

Законом устанавливается, что уголовное судопроизводство на территориях новых регионов осуществляется по правилам Уголовно-процессуального кодекса РФ, а преступность и наказуемость деяний, совершенных на этих территориях до 30 сентября 2022 года (даты подписания договоров о принятии новых регионов в состав России), определяются в соответствии с нормами Уголовного кодекса РФ.

Не будет признаваться преступным и наказуемым деяние, совершенное на территории нового субъекта РФ до 30 сентября 2022 года, если оно было направлено на защиту интересов России или этих субъектов. Преступления, совершенные до указанной даты против интересов ДНР и ЛНР, считаются совершенными против интересов Российской Федерации, а граждане указанных республик, совершившие преступления, рассматриваются в качестве российских граждан.

Материалы, по которым на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей досудебное расследование производилось в соответствии с законодательством Украины и не было завершено на 30 сентября 2022 года, передаются прокурору для определения вида уголовного преследования и подследственности в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела будет приниматься, если деяние, по которому на территории одного из четырех регионов проводилось досудебное расследование по украинскому законодательству, не является преступлением в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

До завершения фактического формирования на территориях новых регионов органов, уполномоченных проводить предварительное расследование, соответствующие полномочия правомочны также осуществлять органы предварительного расследования, официально действовавшие в регионах на день их принятия в состав России. Руководитель следственного органа и прокурор смогут обращаться с ходатайствами в другие суды того же уровня, если суд, к юрисдикции которого отнесено рассмотрение ходатайства органа предварительного расследования, фактически не функционирует.

Также предусмотрено, что на период действия на территории регионов военного положения задержание подозреваемого допускается на срок не более 30 суток.