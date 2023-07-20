Временный поверенный в делах Британии в Москве покинул здание российского дипведомства

Том Додд пробыл в МИД РФ полтора часа

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Великобритании в Москве Том Додд, вызванный в МИД РФ в четверг, покинул здание российского дипведомства без комментариев, передает корреспондент ТАСС.

Дипломат пробыл в МИД России полтора часа. Уточняющие вопросы журналистов о причинах вызова в российским МИД он проигнорировал.

Рестрикции Лондона

МИД Великобритании в понедельник объявил о введении санкций в отношении 13 граждан РФ и международного детского центра "Артек" в Крыму. Под рестрикции, подразумевающие запрет на въезд в Соединенное Королевство и оказание трастовых услуг, а также заморозку активов в случае их обнаружения, в частности, подпали министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, глава Камчатки Владимир Солодов, руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов и глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

В заявлении Форин оффиса утверждалось, что внесенные в санкционный список лица, включая уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову, уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике (ДНР) Дарью Морозову, советника главы ДНР по правам ребенка Элеонору Федоренко и начальника штаба регионального отделения "Юнармии" в Севастополе Владимира Коваленко, способствовали якобы имевшей место депортации украинских детей.

17 июня президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами африканских государств заявил, что российские власти абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта на Украине и никогда не были против их воссоединения с семьями.