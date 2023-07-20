20 июля, 11:23
Военная операция на Украине

В СПЧ сообщили, что подготовят большой доклад о преступлениях Киева против человечности

Как отметил член СПЧ Александр Брод, Совет "ведет очень большую работу по сбору материалов, направляет их в посольства и в международные организации"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовит большой доклад о нарушениях прав граждан и преступлениях против человечности со стороны Украины. Об этом сообщил член СПЧ Александр Брод на круглом столе, посвященном анализу военных преступлений киевского режима.

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"Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека ведет очень большую работу по сбору материалов, направляет их в посольства и в международные организации. Готовится большой основательный труд, который будет посвящен нарушению прав граждан, преступлениям против человечности со стороны Украины", - сказал Брод.

Ранее в июле СПЧ сообщал, что рассылает адресатам за рубежом очередную подборку материалов о преступлениях украинских военных против мирного населения, совершенных в марте-апреле 2023 года. Подборки совета рассылаются в международные организации, диппредставительства, политикам, журналистам и правозащитникам, всего около 2 тыс. адресов. 

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