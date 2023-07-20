В СПЧ заявили о повреждении ВСУ более 2,7 тыс. гражданских объектов в ДНР с 2022 года

Член совета Елена Шишкина отметила, что в их число вошло 166 медицинских учреждений

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 2,7 тыс. объектов гражданской инфраструктуры повреждены обстрелами ВСУ в ДНР с момента эскалации конфликта на Украине - с 17 февраля 2022 года. Об этом сообщила журналистам депутат Народного совета ДНР, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елена Шишкина.

"[Повреждены] объекты гражданской инфраструктуры - 2 779, в том числе 166 медицинских учреждений. Хочу немножко на этом остановиться. На территории региона гражданское население с очень большими затруднениями получает медицинскую помощь, где она очень необходима, потому что под обстрелами очень проблематично добраться до медицинского учреждения. Из-за обстрелов у нас недостаток медицинских кадров. Украина целится, целенаправленно стреляет в объекты гражданская инфраструктуры, в частности, в медицинские учреждения. 166 медицинских учреждений только лишь чуть больше, чем за год разрушены", - сказала она.