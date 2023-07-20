На выборах в заксобрание Запорожской области будет доступно голосование на дому

Для этого предварительно необходимо написать соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Жители Запорожской области смогут проголосовать на дому на сентябрьских выборах в законодательное собрание региона и муниципальные органы власти. Об этом сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

"Люди смогут прийти в участковую избирательную комиссию и написать заявление по утвержденной форме, чтобы в дни голосования к ним могли приехать члены избирательных комиссий. Если человек не может прийти сам в силу здоровья, за него это могут сделать близкие или люди, которые его опекают, соседи, старший по дому - такая возможность у нас будет, чтобы как можно больше людей реализовали свое законное право", - сказала Катющенко.

Она уточнила, что заявления на голосование на дому будут принимать в ТИК каждого населенного пункта и МФЦ, работающих в Запорожской области.

В сентябре 2023 года жители региона впервые после вхождения в состав Российской Федерации будут выбирать 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях.