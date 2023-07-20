В Запорожской области завершился процесс формирования избирательных комиссий

В дни голосования будут работать 19 территориальных и 606 участковых избирательных комиссий

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Формирование территориальных и участковых избирательных комиссий в Запорожской области завершено, сообщила ТАСС в четверг председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.

"Формирование участковых избирательных комиссий - мы завершили этот процесс. <...> Два ТИКа сегодня у нас провели свои заседание, окончательно сформированы участковые избирательные комиссии", - сказала глава облизбиркома. Она уточнила, что количество ТИКов и УИКов, о котором сообщалось ранее, не изменилось.

13 июня Катющенко указывала, что в Запорожской области в дни голосования будут работать 19 территориальных и 606 участковых избирательных комиссий.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения региона в состав Российской Федерации будут выбирать 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях.