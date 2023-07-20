Лавров заявил, что Черноморский флот надежно обеспечивает безопасность России

Министр иностранных дел РФ отметил, что "так и будет дальше"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Черноморский флот России надежно обеспечивает безопасность страны, так будет и впредь. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на торжественной церемонии памятного гашения почтовой марки, посвященной 225-летию со дня рождения российского дипломата князя Александра Горчакова.

Министр напомнил, что Горчаков добился отмены ограничений парижского мирного договора 1856 года, благодаря чему Россия вновь получила возможность иметь полноценный Черноморский флот. "С тех пор наш флот на Черном море обеспечивает надежную безопасность нашей страны вплоть до сегодняшнего дня и на долгие годы и века", - отметил Лавров.

Он обратил внимание, что в соответствии с подходами Горчакова, внешняя политика в первую очередь должна быть нацелена на создание благоприятных условий для поступательного внутреннего развития. "Это один из ключевых принципов нашей внешней политики, закрепленный во всех доктринальных документах, принятых после 1990-х годов, - указал глава МИД РФ. - Наследие Горчакова многогранно. Его дипломатическая философия и принципы, на которые он опирался в своей деятельности, сохраняют актуальность и сегодня. Продолжаем творчески осмысливать это наследие и преломлять к нашей повседневной деятельности".

В дипведомстве сообщили, что в церемонии гашения также приняли участие руководство АО "Почта России", АО "Марка" и сотрудники МИД РФ.

Александр Горчаков - одна из ключевых фигур российской и европейской дипломатии XIX века. За почти 26 лет пребывания на посту главы российского внешнеполитического ведомства князь Горчаков восстановил и укрепил международный престиж страны и вернул ей авторитет ведущей европейской державы. За свои заслуги Горчаков был удостоен высочайших почестей, включая титул светлейшего князя и чин государственного канцлера Российской империи. Князь возглавлял российскую дипломатическую миссию в Вене в 1833-1838 и 1854-1856 годах.