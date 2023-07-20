Богданов и посол Египта обсудили подготовку к саммиту Россия - Африка

Встреча состоялась по просьбе египетской стороны

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в четверг с послом Египта в Москве Назихом Нагари подготовку к предстоящему второму саммиту Россия - Африка.

"Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему в Санкт-Петербурге второму саммиту Россия - Африка", - говорится в сообщении министерства.

В МИД РФ отметили, что в ходе встречи были рассмотрены актуальные аспекты ближневосточной и африканской повестки дня, а также обсуждены задачи дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-египетских отношений, включая поддержание активного политического диалога и расширение взаимодействия в торгово-экономической сфере.

Встреча состоялась по просьбе египетской стороны.

Ранее сообщалось, что Богданов и Нагари в понедельник обсудили перспективы урегулирования кризиса в Судане и палестинскую проблематику.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".