Богданов обсудил с главой МИД ЦАР подготовку к саммиту Россия - Африка

В МИД РФ сообщили, что стороны обсудили вопросы дальнейшего развития взаимодействия между странами с акцентом на углубление политического диалога

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и министр иностранных дел Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон обсудили по телефону в четверг подготовку к саммиту Россия - Африка, а также вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Отдельно затрагивались различные аспекты подготовки к предстоящему в Санкт-Петербурге второму саммиту Россия - Африка", - говорится в сообщении российского дипведомства.

В МИД РФ сообщили, что в ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового взаимодействия между Россией и ЦАР с акцентом на углубление политического диалога и координации принципиальных подходов Москвы и Банги в ООН и других международных структурах.

"С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать усилиям центральноафриканского руководства по стабилизации обстановки в стране как на двусторонней основе, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН", - добавили в министерстве.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".