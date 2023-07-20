Врио главы Смоленской области подал в избирком список кандидатов в сенаторы от региона

В него вошли три человека

ТАСС, 20 июля. Избирательная комиссия Смоленской области приняла от врио губернатора региона Василия Анохина, который подал документы для регистрации на выборы главы области, список из трех кандидатур для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе облизбиркома.

"В данный список вошли следующие лица: Артеменков Михаил Николаевич, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Смоленский государственный университет"; Иванова Ольга Викторовна, директор Смоленского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения с интернатом "Лицей имени Кирилла и Мефодия"; Смашнев Руслан Владимирович, заместитель губернатора Смоленской области", - сообщили в пресс-службе.

Пресс-служба ранее сообщала, что Анохин, выдвинутый партией "Единая Россия", подал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборы губернатора. О намерении участвовать в выборах избирком также уведомили выдвиженец от ЛДПР Михаил Ковалев, Роман Шклавец - от "Коммунистов России" и Андрей Максимов - от КПРФ. Прием документов на регистрацию от кандидатов на выборах губернатора Смоленской области завершится 26 июля.

Президент РФ Владимир Путин 17 марта 2023 года принял досрочную отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского и назначил врио руководителя региона Василия Анохина, возглавлявшего департамент регионального развития аппарата правительства РФ. В июне депутаты Смоленской областной думы на внеочередном заседании проголосовали за назначение досрочных выборов губернатора региона на 10 сентября.