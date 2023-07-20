Воронежский губернатор подал документы на регистрацию кандидатом на выборы главы региона

Голосование пройдет 10 сентября

ВОРОНЕЖ, 20 июля. Губернатор Воронежской области Александр Гусев первым подал документы на регистрацию кандидатом на выборы главы региона, сообщила ТАСС представитель избирательной комиссии Воронежской области.

"Губернатором Воронежской области Гусевым Александром Викторовичем поданы документы на регистрацию кандидатом на должность губернатора. В течение 10 дней избирательная комиссия должна проверить документы, провести заседание, принять решение о регистрации в качестве кандидата", - сказала она.

Собеседница агентства уточнила, что Гусев подал документы не лично, а через уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

По данным облизбиркома, кандидатом на выборы губернатора от "Единой России" выдвинут действующий глава региона Александр Гусев, от КПРФ - первый секретарь регионального отделения партии Андрей Рогатнев, от ЛДПР - руководитель фракции партии в Воронежской облдуме Павел Большов, от "Родины" - председатель регионального отделения партии Игорь Борисов, от "Справедливой Россия - Патриотов - За правду" - член бюро совета регионального отделения партии Ярослав Тарасов.

Период подачи документов для регистрации кандидатов на должность губернатора Воронежской области стартовал 16 июля и продлится до 26 июля. Выборы губернатора пройдут в Воронежской области 10 сентября, впервые на выборах в регионе с 8 по 10 сентября будет применено дистанционное электронное голосование.