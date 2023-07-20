Мирошник: заявление МО Украины по судоходству в Черном море ничем не мотивировано

По словам бывшего посла ЛНР в Москве, оно является "продолжением и попыткой расширения террористической войны"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Заявление Минобороны Украины о следующих в порты РФ судах ничем не мотивировано и может быть расценено как объявление войны всему черноморскому судоходству со стороны Киева, пытавшегося прикрывать террористические акты иммунитетом зерновой сделки. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

В четверг Минобороны Украины заявило, что с 00:00 мск 21 июля все суда, следующие в Черном море в порты РФ, могут рассматриваться как перевозящие военные грузы, а также объявило судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива опасным и запретило его с 05:00 мск 20 июля.

"Россия предоставила возможность цивилизованного снятия всех гуманитарных проблем в виде зерновой сделки, но ни Украина, ни Запад свои обязательства не выполнили. Более того, иммунитетом сделки попытались прикрыть террористические выпады. Потому и прекращение действия сделки, и введение соответствующего режима Россией - мотивированный ответ на террористические выпады Киева", - отметил Мирошник.

Заявление же Украины, по его словам, - наоборот, "продолжение и попытка расширения террористической войны". "После потери надежды на возобновление коммерческого коридора из Одессы и планов по его превращению в транспортный хаб по снабжению режима, Киев, по сути, объявляет террористическую войну всему черноморскому судоходству. Если под их удары попадет транспорт других государств, они, ни минуты не сомневаясь, обвинят в этом Россию", - уверен Мирошник.