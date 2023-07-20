Путин пока не решил, поедет ли на саммит G20 в Индии

Мероприятие пройдет 9-10 сентября

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пока не решил, будет ли принимать очное участие в предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Индии, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет решения", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. XVIII саммит глав государств и правительств объединения состоится 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Планируется, что он пройдет в очном формате.

Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи ранее сообщал, что приглашения на саммит направлены всем лидерам G20. Нью-Дели рассчитывает, что они лично примут участие во встрече.

В 2022 году российскую делегацию на форуме лидеров "двадцатки" в Индонезии возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, в 2020 и 2021 годах Путин принимал участие в саммитах Группы двадцати по видеосвязи, в 2019 году приезжал на встречу глав государств, которая проходила в Японии.