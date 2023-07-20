На саммите РФ - Африка примут декларацию об информационной безопасности

Временный поверенный в делах России в Великобритании Александр Гусаров сообщил, что на мероприятии стороны смогут обсудить ситуацию вокруг прекращения черноморской зерновой инициативы

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Декларации об информационной безопасности и предотвращению размещения оружия в космосе, как ожидается, будут приняты по итогу предстоящего саммита Россия - Африка. Об этом в четверг сообщил временный поверенный в делах РФ в Великобритании Александр Гусаров, выступая на брифинге для представителей африканских дипмиссий, где присутствовал корреспондент ТАСС.

"По итогам саммита будет принята декларация лидеров и план действий с Африканским союзом и отдельными странами на 2023-2026 годы. Также планируется принять декларации о международной информационной безопасности, борьбе с терроризмом и предотвращению размещения оружия в космическом пространстве. Они помогут нам прочертить скоординированный курс действий в этих важных сферах", - сказал он.

Гусаров также отметил, что на саммите стороны смогут обсудить ситуацию вокруг прекращения черноморской зерновой инициативы. "Вместо предложения об ослаблении санкций для всех так называемая зерновая сделка фактически стала игрой в одни ворота и продвигала западные коммерческие интересы. Мы надеемся, что на форуме бизнес-лидеры получат возможность обсудить, как мы можем обеспечить непрерывные поставки и разблокировать возможности для локализации сельскохозяйственной индустрии и производства продовольственных товаров в Африке", - добавил дипломат.

Он указал на необходимость того, чтобы экономическое сотрудничество между Россией и Африкой не зависело от санкций Запада". "Вместе с нашими африканскими партнерами мы удваиваем усилия по обеспечению продовольственной безопасности. Россия добросовестно выполняет свои обязательства в рамках международных контрактов по экспорту сельскохозяйственных товаров, удобрений, энергоносителей и другой продукции, в которой Африка сегодня нуждается. Мы не сбавим этих усилий, даже несмотря на западные санкции, которые создают неопределенность и разрушают безопасность путем разрыва глобальных производственных цепочек поставок", - подчеркнул Гусаров.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".