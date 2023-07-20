Посольство РФ указало на схожесть предложений Африки по Украине с позицией России

Они заслуживают внимания, считает временный поверенный в делах РФ в Великобритании Александр Гусаров

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Предложения африканских стран по урегулированию конфликта на Украине заслуживают внимания и частично созвучны российской позиции. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Великобритании Александр Гусаров, выступая на брифинге для представителей африканских дипмиссий в преддверии саммита Россия - Африка.

"Мы признаем желание и интерес африканских стран к тому, чтобы способствовать поиску мирных решений украинского кризиса. Мы высоко ценим их понимание глубинных причин происходящих событий. Мы полагаем, что инициативы, предложенные нашими партнерами со всего мира, в том числе из Африки, заслуживают внимания и ни в коей мере не преждевременны. Более того, некоторые из их идей созвучны нашим собственным взглядам. Я имею в виду постоянное следование [нормам] международного права на основе устава ООН, а также содержащимся в нем фундаментальным целям и принципам, таким как суверенное равенство и невмешательство во внутренние дела", - отметил он.

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, провела переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским 16 июня в Киеве. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации глава ЮАР Сирил Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что в ходе саммита РФ - Африка в конце июля миссия продолжит консультации с российской стороной.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".