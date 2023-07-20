Посольство в Лондоне сообщило о планах РФ открыть новые дипломатические миссии в Африке

Временный поверенный в делах России в Великобритании Александр Гусаров заявил, что с 2019 года сотрудничество между РФ и африканскими странами "достигло новых высот"

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Россия работает над открытием новых дипломатических представительств в Африке в целях укрепления отношений со странами континента. Об этом в четверг заявил временный поверенный в делах РФ в Великобритании Александр Гусаров, выступая на брифинге для представителей африканских дипмиссий в Лондоне в преддверии саммита Россия - Африка.

"Я рад сообщить, что МИД РФ в настоящее время работает над расширением нашего дипломатического присутствия на африканском континенте. Новые дипломатические и консульские представительства готовятся открыть свои двери", - сообщил он. Гусаров подчеркнул, что "одной из ключевых целей" российской внешней политики является "установление тесного партнерства" с африканскими странами и рост двусторонней торговли с ними.

Российский дипломат отметил, что с 2019 года, когда прошел первый саммит Россия - Африка, сотрудничество между РФ и африканскими странами "достигло новых высот". "За последние 10 лет торговый оборот [между Россией и Африкой] вырос в два раза. В 2022 году он составил $18 млрд, из которых $6 млрд пришлись на страны Африки южнее Сахары", - добавил Гусаров. Кроме того, он указал, что за последние годы российский прямые инвестиции в Африку превысили $400 млн.

Гусаров также обратил внимание на то, что торговые отношения между сторонами становятся все более разносторонними и включают теперь не только проекты в области добычи полезных ископаемых, но и высокотехнологические инициативы в сфере атомной энергетики, военного и космического партнерства.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".